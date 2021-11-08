Пользователи Twitter сообщили о сбоях

Большинство жалоб связаны с работой сайта

Пользователи Twitter из разных стран жалуются на сбои в работе соцсети, приводит данные сайт Downdetector. Сообщения о проблемах стали поступать в 20:53 по Москве.

В основном писали пользователи из США, Великобритании, стран ЕС и России.

Большинство жалоб связаны с работой сайта, приложения, серверов, а также с авторизацией.

Соцсеть Twitter была основана в 2006 году. Это платформа для обмена короткими сообщениями. Ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско.

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