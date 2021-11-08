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В Пермском крае пропали двое детей

22:25
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

Их разыскивают правоохранительные органы и волонтеры

Как сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Пермского края, организована проверка появившейся в СМИ информации об исчезновении двух несовершеннолетних детей - это мальчики 10 и 13 лет.
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"Установлено, что мальчики 10 и 13 лет самостоятельно, без ведома взрослых покинули место своего проживания в г. Верещагино. В настоящее время правоохранительными органами проводятся розыскные мероприятия по установлению места нахождения детей", - сказано в сообщении.

В соцсетях писали, что последний раз детей видели на улице Ульяновской днем в воскресенье.

Поисками мальчиков также занимаются волонтеры.

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