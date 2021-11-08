В Пермском крае пропали двое детей

Их разыскивают правоохранительные органы и волонтеры

Как сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Пермского края, организована проверка появившейся в СМИ информации об исчезновении двух несовершеннолетних детей - это мальчики 10 и 13 лет.

"Установлено, что мальчики 10 и 13 лет самостоятельно, без ведома взрослых покинули место своего проживания в г. Верещагино. В настоящее время правоохранительными органами проводятся розыскные мероприятия по установлению места нахождения детей", - сказано в сообщении.

В соцсетях писали, что последний раз детей видели на улице Ульяновской днем в воскресенье.

Поисками мальчиков также занимаются волонтеры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram