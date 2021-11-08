Польша закроет пункт пропуска на границе с Белоруссией

На границе в понедельник обострилась обстановка

Власти Польши приняли решение закрыть пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией из-за сложившейся ситуации с наплывом нелегальных мигрантов. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на Пограничную стражу страны.

"С 9 ноября с 7:00 (9:00 по московскому времени – прим. ред.) будет приостановлено движение на автодорожном пограничном переходе в Кузнице", - говорится в сообщении.

На белорусско-польской границе в понедельник была слышна стрельба. Обострение ситуации произошло после того, как несколько тысяч мигрантов, скопившихся в Гродненской области, попытались прорваться на территорию Польши.

В Варшаве заявили, что за минувшие сутки было пресечено более 200 таких попыток. Пограничники обеих стран перешли на усиленный вариант несения службы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram