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Польша закроет пункт пропуска на границе с Белоруссией

22:54
  • понедельник
  • 08 ноября 2021

На границе в понедельник обострилась обстановка

Власти Польши приняли решение закрыть пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией из-за сложившейся ситуации с наплывом нелегальных мигрантов. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на Пограничную стражу страны.

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"С 9 ноября с 7:00 (9:00 по московскому времени – прим. ред.) будет приостановлено движение на автодорожном пограничном переходе в Кузнице", - говорится в сообщении.

На белорусско-польской границе в понедельник была слышна стрельба. Обострение ситуации произошло после того, как несколько тысяч мигрантов, скопившихся в Гродненской области, попытались прорваться на территорию Польши.

В Варшаве заявили, что за минувшие сутки было пресечено более 200 таких попыток. Пограничники обеих стран перешли на усиленный вариант несения службы.

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