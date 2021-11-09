Вертолет вылетел для спасения экипажа севшего на мель судна в Приморье

Спасатели ждали, пока стихнет волнение на море

Экипаж контейнеровоза, севшего на мель в Приморье, эвакуируют вертолетом. Он уже вылетел к месту происшествия из аэропорта "Озерные Ключи" с группой спасателей на борту.

"Вертолет МИ-8 с группой спасателей в составе четырех человек вылетел для оказания помощи экипажу контейнеровоза "Rise Shine", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Ранее спасатели говорили, что отправятся, как только стихнет волнение на море.

Судно "Rise Shine" под флагом Республики Панама во время шторма село на мель в районе Находки у берегов Приморья. На борту – 14 членов экипажа. Контейнеровоз переломился, капитан сообщил о грозящей людям опасности. К месту происшествия движется спасательное судно "Лазурит", передает "Интерфакс".

Спасательную операцию у берегов Находки держит на контроле губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он заявил, что повреждений топливных танков на судне не зафиксировано, разлива топлива не наблюдается. Тем не менее, решено установить боновые ограждения вокруг судна, чтобы не допустить разлива нефтепродуктов

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