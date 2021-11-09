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В Конгрессе США предложили ввести новые санкции против "Северного потока - 2"

08:21
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Ввести ограничения предлагается против оператора проекта — Nord Stream 2 AG

Представители Республиканской партии в американском Конгрессе выступили за введение новых санкций против проекта российского газопровода "Северный поток — 2".
В "Газпроме" заявили о готовности к запуску "Северного потока - 2"

Ввести ограничения предлагается против оператора проекта — Nord Stream 2 AG. С этой целью республиканцы настаивают на внесении поправок в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год.

Как заявил один из авторов поправок, глава сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш, он и его соратники намерены "продвигать законодательные инициативы, которые защищают наших союзников и интересы в Европе, одновременно противодействуя проектам злонамеренного влияния Кремля".

Член Сената Роб Портман, в свою очередь, выразил мнение, что отказ Белого дома вводить санкции против Nord Stream 2 AG "придал смелости" президенту России Владимиру Путину и нанес ущерб Украине. Сенатор заявил, что пока "снова идет наращивание российских войск на украинско-российской границе, эти санкции имеют решающее значение для поддержки европейской независимости и энергетической безопасности", сообщается на официальном сайте международного комитета Сената.

В октябре официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что "Северный поток — 2" является геополитическим проектом России, поэтому США продолжают выступать против него.

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