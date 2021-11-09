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Депутат объяснила, как студентам добиться возобновления выплат из ПФР

08:38
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Несоответствие справки может стать причиной прекращения выплат

Студенты иностранных образовательных учреждений, получающие выплаты из Пенсионного фонда России в связи с потерей кормильца, могут столкнуться с затруднениями. Об этом во вторник, 9 ноября, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
ПФР напомнил россиянам о единовременной выплате из пенсионных накоплений

Депутат напомнила, что в России установлена единая форма справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца студентов. Однако у иностранных колледжей и вузов такой подход пока не выработан.

Несоответствие справки может стать причиной прекращения выплат из ПФР, предупредила Бессараб. Для их возобновления необходимо устранить данное препятствие.

Как указала парламентарий в эфире "Дума ТВ", после решения этого вопроса выплаты будут возобновлены в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно, что Росстат намерен изменить подход к оценке финансового положения россиян. Новый метод предполагает отслеживание показателей одних и тех же домохозяйств на протяжении длительного периода времени — более года.

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