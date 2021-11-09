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Россия возобновила авиасообщение еще с несколькими странами

08:24
  • вторник
  • 09 ноября 2021

В том числе с Таиландом, Нидерландами и Швецией

Россия возобновила авиасообщение еще с 9 странами, прерванное из-за пандемии. Лайнеры снова отправляются на Багамы, в Таиланд, Тунис, Иран, Нидерланды, Норвегию, Швецию, Словению и Оман.

Причем, рейсы будут производиться не только из столичных аэропортов и Санкт-Петербурга, но и из других воздушных гаваней нашей страны.

Сегодня открыто и чартерное авиасообщение с Египтом, которое было прервано более пяти лет назад. Разрешение получено от оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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