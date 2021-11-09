Российские регионы оказались во власти непогоды

МЧС просит по возможности не садиться за руль

Сразу несколько российских регионов оказались во власти непогоды. В Магаданской области устраняют последствия мощного циклона.

Обильные снегопады вызвали десятки аварий на дорогах Колымы. Экстренные службы помогали водителям выбираться из сугробов. И сегодня МЧС просит по возможности не садится за руль. Ряд трасс по-прежнему закрыт для пассажирского транспорта.

В ледяных оковах утром оказался Хабаровский край. В столице региона дворы, дома, дороги и автомобили покрылись тонкой, но прочной коркой. Такого погодного явления не припомнят даже старожилы. Многие горожане не смогли вовремя добраться до работы. Причина сильный гололед, вызванный ледяным дождем. На опасных участках дежурят спасатели. Движение междугородних автобусов на трассе Хабаровск - Ванино приостановлено.

Этот циклон пришел со стороны Приморья. Там он отметился ураганным ветром и ливнями. Около 8 тысяч человек остались без света.

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