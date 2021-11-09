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Бабич о нелегалах на границе Польши: "Варшава разыгрывает образ орды с Востока"

09:10
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Польша нагнетает обстановку

Польша утром наступившего дня закроет для всех лиц и транспорта пограничный пункт пропуска "Кузница Белостокская" Он расположен напротив белорусского пункта "Брузги". В понедельник несколько тысяч выходцев с Ближнего Востока, скопившихся в Гродненской области, попытались прорваться на территорию Польши. В Варшаве заявили, что за минувшие сутки было пресечено более двухсот таких попыток. Очевидцы слышали стрельбу. Во вторник ситуацию на границе будет обсуждать польский Сейм. Евросоюз пригрозил Белоруссии новыми санкциями. А США выразили озабоченность "необычным", как сказали в Госдепе, потоком мигрантов.

Ситуацию вокруг мигрантов с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил обозреватель портала ИноСМИ Дмитрий Бабич.

"Здесь манипуляция сразу на нескольких направлениях со стороны польских СМИ. Страна под ударом. Разыгрывается такой старый, стереотипный образ – "орда с Востока". Когда-то пугали большевистской, русской ордой с Востока. Все-таки это тысячи мигрантов. Называют цифру 6 тысяч. В Польше – 38 миллионов человек. Это, как минимум, в 8 тысяч раз меньше. Никакой катастрофы не происходит. Но идет вот это нагнетание", - заявил он.

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