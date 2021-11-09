Зеленскому жестко ответили на слова об освобождении Киева в 1943 году

Украинский президент заявил о жестокости СССР

Президент Украины подался в историки: высказался о жестокости советского руководства, о неправильном освобождении Киева от нацистов в 1943-м, о человеческих жертвах, которых якобы не замечало руководство СССР.

"Освобождение Киева — это история безграничного безразличия и жестокости „великих“ руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов", - заявил он.

В своем телеграм-канале президент Украины выложил нравоучительную заметку о ценности человеческой жизни, назвав советское руководство бездушной машиной, которая могла и не заметить гибель сотен тысяч людей в ноябре 1943-го. Согласно Зеленскому, людей бросили на верную смерть, не подготовив и даже не поставив на военный учет, чтобы скрыть потери. Кто подготовил ему такие данные? Выходит, Киев от фашистов освобождала бездушная машина?

Киевская наступательная операция началась 3 ноября 1943 года. И к утру 6 ноября столица Украины была освобождена.

Этот моральный вывих украинских политиков очень симптоматичен. В Восточной Европе делают себе имя на сносе памятников советским солдатам, Украина тут спешит оказаться в лидерах. В странах Балтии маршируют ветераны СС, их приравняли к ветеранам Великой Отечественной, которые освобождали ныне независимые государства от фашистов. Политики, оказавшиеся у власти в Киеве, испытывают сильное раздражение от того, что украинцы были советским гражданами, и сражались с врагом под знаменами Красной Армии вместе с солдатами других национальностей.

Над безграмотностью и узколобостью украинских политиков можно было бы посмеяться, но такие вот заявления делают не ряженые в вышиванках, что маршируют с факелами по улицам украинских городов, а, например, премьер-министр страны.

"77 лет назад совместными усилиями антигитлеровская коалиция выгнала нацистских оккупантов из Украины", - заявил Денис Шмыгаль.

Выглядит как плевок в сторону украинцев-красноармейцев, погибших в боях за освобождение страны. И не только украинцев.

Война, это когда невозможно бегать через линию фронта, выбирая, где лучше. Здесь всегда выбор, один и окончательный, на чьей ты стороне. Зеленский давно определился: еще несколько лет назад назвал Степана Бандеру "Одним из тех людей, которые защищали свободу Украины". Главарь украинских националистов Бандера, призывавший к геноциду других народов СССР, активно сотрудничал с нацистской Германией. Преданные ему бойцы сотнями убивали евреев во Львове в 1941-м, в ходе Волынской резни сторонниками Бандеры были уничтожены десятки тысяч поляков. Когда началось освобождение Украины – бандеровцы тысячами истребляли советских граждан. Зеленскому ответили многие, в том числе на самой Украине. Политики, еще не потерявшие исторической памяти.

"Из текста создается впечатление, что для Зеленского (а точнее, для неизвестного автора сего опуса) освобождение Киева от оккупантов – это не праздник и не победа, а горе великое" - говорит депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Может быть, не только Рабинович подскажет Зеленскому, что в действительности все не так как на самом деле.

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