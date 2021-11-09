В Берлине потребовали срочно запустить "Северный поток-2"

Потребители ощущают острую необходимость в голубом топливе

Острую необходимость в запуске трубопровода "Северный поток-2" ощущают потребители газа в Германии. Они надеются в ближайшем будущем получать газ по разумным ценам, заявил бывший глава комитета по экономике и энергетике немецкого бундестага Клаус Эрнст.

"То, что "Северный поток-2" сейчас фактически завершен, и осталось только получить одобрение Федерального сетевого агентства — это является огромным прогрессом. Очевидно, что теперь газ, который необходим Германии, смогут поставлять в ФРГ по разумным ценам", — отметил Эрнст.

Депутат добавил, что солидарен c премьер-министром Баварии и лидером Христианско-социального союза Маркусом Зедером - тот ранее заявил, что скорейший ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" поможет снизить цены на газ в Германии, передает РБК.

Строительство "Северного потока-2" завершилось в сентябре. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Немецкий регулятор вырабатывает проект решения, который затем оценит Еврокомиссия.

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