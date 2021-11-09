Ракова рассказала о поддержке приемных семей в Москве

Более 93% детей-сирот в Москве воспитываются в семьях

Более 93,3% детей-сирот в Москве воспитываются в семьях, столичные власти оказывают им материальную и психологическую поддержку. Об этом во вторник, 9 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра сообщила, что в настоящее время в городе работают 35 школ приемных родителей, а в 2022 году их уже будет 39. Ежегодно в школы обращаются более 2 тысяч москвичей. За последние три года в них прошли обучение свыше 6,5 тысячи будущих приемных родителей.

Желающие принять в семью ребенка, лишившегося попечения родителей, должны пройти обязательный курс в школе приемных родителей. В этом году запись в школу стала еще удобнее благодаря сервису "Лист ожидания" на портале "Моя новая семья". Если в желаемой для кандидата школе в данный момент нет свободных мест, можно оставить свои контактные данные и как только будет открыта запись в новую группу или появится свободное место в группе, специалисты свяжутся с заявителями.

Власти Москвы финансово поддерживают приемные семьи, выделяя им единоразовые и ежемесячные выплаты. Также в столице запущен уникальный пилотный проект по имущественной поддержке приемных семей.

Семья, взявшая ребенка на воспитание, может подписать договор с одной из 46 организаций, занимающихся сопровождением. Сотрудники помогают наладить взаимоотношения внутри семьи, решить психологические проблемы и предотвратить возможные конфликты. Сейчас в программах сопровождения участвует более 2 тысяч замещающих семей.

В городе работают центры содействия семейному воспитанию, которые способствуют раскрытию творческого потенциала ребят. Например, в центре имени Ю. В. Никулина ежегодно проводится театральный фестиваль "Шаг навстречу". В этом году он впервые прошел в онлайн-формате и получил статус межрегионального. В октябре дети из центров "Алые паруса" и "Наш дом" сыграли в спектакле театра "Геликон-опера", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стали известны организации — победители конкурса по предоставлению социально ориентированным НКО тренировочных квартир для сопровождаемого проживания молодым людям из психоневрологических интернатов.

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