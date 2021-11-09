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Лавров рассказал о попытках дискредитировать сотрудничество с Казахстаном извне

09:21
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Министр указал на проявления ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана

Случаи ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана являются продуктом применения извне специальных информационных методик, цель которых — дискредитация сотрудничества с Россией. Такое мнение высказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в статье, посвященной 29-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.
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Глава МИД подчеркнул, что российско-казахстанские связи можно назвать примером стратегического партнерства и союзничества, которое опирается на общепризнанные нормы международного права и учитывает сложившиеся геополитические реалии.

В основе партнерства государств лежат бережно хранимые традиции дружбы, взаимопомощи и взаимопонимания. Особо значимую роль играет духовная близость россиян и казахстанцев, подчеркнул Лавров. Кроме того, между Россией и Казахстаном сформированы прочные хозяйственные связи.

Российский министр отметил значительные успехи двух стран в консолидации общества и упрочении межнациональной гармонии. Однако в последнее время имел место ряд резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. По словам Лаврова, это во многом является продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией.

При этом уровень двусторонних отношений позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры. Для этого задействуются прямые каналы связи: по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран, отметил Лавров в статье для "Российской газеты".

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