Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 250 миллионов

Скончались за время пандемии более 5 миллионов человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 250 миллионов. Последние данные по ситуации с COVID-19 публикует американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной экспертами на утро 9 ноября, в мире зарегистрировано 250 357 929 случаев коронавируса. Скончались за время пандемии от связанных с COVID-19 заболеваний 5 055 612 человек.

Лидируют по числу заразившихся по-прежнему США, где выявлено 46 613 987 инфицированных COVID-19. Второе место занимает Индия: количество подтвержденных случаев COVID-19 в этой стране достигло 34 366 987. В Бразилии, которая на третьем месте в списке, за время пандемии зарегистрировано 21 886 077 пациентов с коронавирусом, сообщается на сайте университета.

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