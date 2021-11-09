В России предложили обеспечить детей за счет нефтяных доходов

Подобная практика действует в ряде нефтедобывающих стран

В России следует ввести практику распределения части средств, полученных от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, среди новорожденных детей. С таким предложением выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

В обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину автор инициативы напомнил, что подобная практика уже существует в ряде нефтедобывающих стран. Часть доходов государства от добычи минерально-сырьевых ресурсов направляется на счета, которые власти открывают при рождении каждого ребенка.

Петунин предложил ежегодно перечислять в Фонд будущих поколений 10% от налога на добычу полезных ископаемых, из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на свой счет. Оставшиеся после выплат новорожденным средства предлагается ежегодно равномерно распределять между несовершеннолетними гражданами до достижения ими совершеннолетия.

Воспользоваться деньгами, по предложению общественника, россияне смогут по наступлении совершеннолетия — с 18 лет.

По мнению Петунина, подобная мера окажет дополнительное позитивное воздействие на демографическую ситуацию: повысит уверенность родителей в обеспеченном будущем их детей и станет хорошим стимулом для повышения рождаемости в стране.

Это предложение прокомментировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что Россия — большая страна в сравнении с 10-миллионным населением ОАЭ, где практикуется подобное перераспределение нефтяных доходов.

Депутат также указала, что средства от налога на добычу полезных ископаемых в России идут в том числе на поддержку детей, в частности, в форме материнского капитала, который "призван как раз обеспечить начальный толчок для благополучия и развития молодой семьи", сообщает RT.

Ранее в Госдуме предложили расширить права одиноких родителей на распоряжение средствами материнского капитала, разрешив тратить их на приобретение детских товаров.

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