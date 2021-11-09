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Собянин рассказал о дальнейшем благоустройстве парка "Яуза"

09:42
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Концепцию благоустройства разрабатывали с учетом пожеланий жителей

Сергей Собянин рассказал о дальнейшем благоустройстве парка "Яуза". Новая запись появилась в блоге на сайте мэра Москвы.

"В предыдущие годы качественное общественное пространство было создано вдоль Лазоревого, Чукотского и Тенистого проездов, ул. Заповедная и в парке "Сад будущего". В этом году привели в порядок пойму реки Чермянки от ул. Мусоргского до проезда Дежнева и вдоль Юрловского проезда до ул. Молодцова", - говорится в сообщении.

На очереди северный участок будущего парка от МКАД до ул. Енисейская общей площадью 60 га, написал мэр. Он отметил, что разработке концепции благоустройства предшествовал онлайн-опрос местных жителей. Многие указали на недостаточную связанность территории, плохое состояние прогулочных и велосипедных дорожек, нехватку современных спортивных и досуговых объектов.

"В парке будут созданы качественные беговые и велосипедные маршруты. В пойме реки будет проложена экотропа. Между берегами - наброшены дополнительные мостики. А посидеть у воды можно будет на удобных деревянных пирсах", - подчеркнул мэр.

Кроме того, в парке появится площадь с амфитеатром и кафетерием, центр активного долголетия, а также детский городок с устройством игрового ручья. Еще один большой детский кластер с горками для катания будет оборудован на правом берегу Яузы.

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