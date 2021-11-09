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Варшава потребовала санкций против причастных к ситуации с мигрантами на границе

10:04
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Скопление беженцев Польша называет "ужасающей гибридной атакой"

Немедленно ввести санкции против всех, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, потребовал МИД Польши. На польской границе скопилось около 2 тысяч беженцев.
В Польше рассказали о попытках мигрантов пересечь границу

"Санкции должны немедленно последовать в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к этой ужасающей гибридной атаке", - сообщил польский МИД в соцсети Twitter.

Накануне многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. К вечеру 8 ноября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе женщины и дети. В Варшаве тем временем заявили, что защищают Европейский союз от атаки "режима Лукашенко".

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