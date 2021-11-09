Педиатр назвала три способа помочь ребенку при боли в горле

Врач перечислила лучшие согревающие напитки

С наступлением осени учащаются случаи респираторных инфекций. О том, какие согревающие напитки можно предложить ребенку при недомогании, в интервью каналу "ТВ Центр" рассказала врач-педиатр Дарья Акоева.

— В холодное время года у детей часто болит горло. Какие три согревающих напитка от боли в горле можно сделать ребенку, расскажет врач-педиатр Дарья Акоева.

— В первую очередь, если у ребенка болит горло, вероятнее всего, он действительно заболел, у него какой-то случай ОРВИ. И в первую очередь хочется родителям напомнить о том, что самый главный напиток во время ОРВИ — это обычная вода.

— Вода.

— Мы должны соблюдать питьевой режим: не кипяченая, питьевая, без добавок, без сахара, без соли. И только потом приходить к дополнительным средствам.

— Это эффективно или вредно? Есть разные мнения. Поясните.

— Главное — не навредить, действительно. В частности, молоко, во-первых, должно быть не горячим, а просто теплым. Молоко вред не нанесет, в нем есть белок, кальций. Но мед является все-таки аллергеном. Поэтому пусть пьет молочко, можно и без меда.

— К волшебному чаю. Имбирный.

— Во-первых, чай! Мы должны помнить о том, что все-таки чай, кофе, какао и все эти напитки мы должны предлагать ребенку не раньше двух лет. До 6 месяцев — только вода. Для детей, у которых есть склонность к проблемам ЖКТ, имбирь не используем. Он раздражающий, острый, специфичный. Это можно подросткам и детям более старшего возраста, родителям. Я предложила бы компот, но не сок пакетированный. Залитые ягоды кипятком, настоянные до теплой температуры.

— Может, морс?

— Морс, опять же, но только в домашних условиях. И главное — не добавлять в эти компоты и морсы сахар. Ни в коем случае. Просто залить ягоды, дать им настояться.

— Здесь у нас ромашковый чай. К нему вы относитесь более благосклонно?

— Я больше люблю, когда грудничков мы купаем в растворе с ромашкой. Его можно действительно и пить, но все-таки аккуратно, настороженно, не каждый день, не в большом количестве. Помним о том, что это не замена воде. Самое важное — помнить, что помимо воды и помимо сладких напитков, которые мы делаем в домашних условиях без добавления сахара, есть и специальные средства — водно-электролитные, которые поддерживают баланс, если ребенок заболел. Возможно, предпочтение стоит отдать им в случае какого-то эпизода ОРВИ. Но опять же об этом вам подскажет доктор, педиатр.

— Обязательно надо, естественно, пойти к врачу или вызвать врача на дом, потому что если температура — это вода. А если температура — это значит жар, это значит, теряет влагу.

— Да-да, все верно.

— Теряет эти соли, а если рвота не дай бог…

— И если диарея. Если рвота сопровождается высокой температурой, конечно, возможно, понадобятся эти водно-электролитные растворы, которые в нужном количестве, в правильной концентрации может назначить только доктор.

По материалам утреннего канала "Настроение" на канале "ТВ Центр".

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