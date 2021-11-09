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Сотрудник СОБРа погиб при задержании преступников в Петербурге

10:24
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Злоумышленник задержан

В Санкт-Петербурге при задержании телефонных мошенников погиб сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

Инцидент произошел утром 9 ноября на Пулковском шоссе. Один из злоумышленников наехал на бойца на автомобиле Fiat Ducato и скрылся. От полученных травм сотрудник спецотряда скончался.

"По предварительным данным, один из подозреваемых за рулем автомобиля у дома жертвы сбил и переехал сотрудника СОБР. Тот погиб на месте", - уточнил телеканал РЕН ТВ.

Для поимки преступника в городе был введен план "Перехват", сообщил источник РИА Новости. Подозреваемый в убийстве бойца СОБРа задержан.

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