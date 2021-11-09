Курс биткоина впервые в истории превысил 68 тысяч долларов

Аналитики объясняют подорожание биткоина периодом его активного накопления

Криптовалюта биткоин поставила очередной рекорд: в ходе биржевых торгов во вторник, 9 ноября, его курс достигал 68,5 тысячи долларов.

За последнюю неделю биткоин подорожал на 11%, за минувшие сутки — на 3%. Капитализация криптовалюты достигает 1,28 трлн долларов при суточных торговых объемах более 40 млрд долларов. Доля биткоина на рынке криптовалют составляет 41,7%.

Аналитики объясняют продолжающееся подорожание биткоина периодом его активного накопления.

Наряду с биткоином растет курс Ethereum с долей на рынке 18,5% — до 4,8 тысячи долларов, свидетельствуют данные на официальном сайте CoinGecko.

По состоянию на 8 ноября объем рынка криптовалют превысил 3 триллиона долларов — это рекордно высокий показатель. При этом эксперты напоминают, что рынок криптовалют регулярно демонстрирует волатильность, а биткоин прежде часто терял в цене после очередных рекордов.

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