Литва ввела режим ЧП в приграничных с Белоруссией районах

В центрах размещения мигрантов на территории республики вспыхнули беспорядки

Режим чрезвычайного положения введен в граничащих с Белоруссией районах Литвы. Решение приняло правительство балтийской республики. На линии белорусской границы с Литвой и Польшей скопилось около 2 тысяч беженцев из стран Востока и Африки с женщинами и детьми.

Тем временем в нескольких пунктах размещения нелегальных мигрантов на территории Литвы вспыхнули беспорядки. Беженцы выражали недовольство условиями содержания и пытались раскачать ограждение лагерей.

"Наиболее серьезные беспорядки с участием нескольких сотен человек произошли в центре размещения, который устроен в школе подготовки пограничников в деревне Мядининкай Вильнюсского района", – цитирует ТАСС представителя Службы охраны госграницы Литвы Гедрюса Мишутиса.

Некоторые мигранты оказали сопротивление пограничникам и полиции, те в ответ применили слезоточивый газ. Самых агрессивных нелегалов, по словам Мишутиса, заковали в наручники.

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