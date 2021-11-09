Препарат от коронавируса "Мир-19" прошел вторую фазу клинических исследований

Лекарство блокирует репликацию вируса и предотвращает развитие тяжелых форм заболевания

Лекарство для лечения коронавирусной инфекции "Мир-19" прошло вторую фазу клинических испытаний.

Об этом во вторник, 9 ноября, рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, обращаясь с приветствием к участникам X Международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика-2021", сообщает РИА Новости.

Действие этиотропного препарата основано на технологии малых интерферирующих РНК, в состав средства входит также пептид-носитель. Лекарство блокирует репликацию вируса, что позволяет предотвратить развитие тяжелых форм COVID-19.

По словам разработчиков, "Мир-19" эффективен против всех известных штаммов коронавируса, включая "дельта". Использовать лекарство можно в виде ингаляций или интраназально (введение в носовую полость).

В октябре президент России Владимир Путин поручил закупить и передать регионам дорогостоящие препараты для стационарного лечения больных коронавирусом. Мониторинг доступности лекарственных средств будет осуществляться ежесуточно.

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