ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Препарат от коронавируса "Мир-19" прошел вторую фазу клинических исследований

10:42
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Лекарство блокирует репликацию вируса и предотвращает развитие тяжелых форм заболевания

Лекарство для лечения коронавирусной инфекции "Мир-19" прошло вторую фазу клинических испытаний.
В России завершаются испытания детской вакцины от коронавируса

Об этом во вторник, 9 ноября, рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, обращаясь с приветствием к участникам X Международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика-2021", сообщает РИА Новости.

Действие этиотропного препарата основано на технологии малых интерферирующих РНК, в состав средства входит также пептид-носитель. Лекарство блокирует репликацию вируса, что позволяет предотвратить развитие тяжелых форм COVID-19.

По словам разработчиков, "Мир-19" эффективен против всех известных штаммов коронавируса, включая "дельта". Использовать лекарство можно в виде ингаляций или интраназально (введение в носовую полость).

В октябре президент России Владимир Путин поручил закупить и передать регионам дорогостоящие препараты для стационарного лечения больных коронавирусом. Мониторинг доступности лекарственных средств будет осуществляться ежесуточно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.