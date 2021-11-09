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Врач раскритиковала модную тенденцию в питании

10:49
  • вторник
  • 09 ноября 2021

В первую очередь нужно думать о здоровье

Для большинства людей долгие периоды воздержания от пищи вредны и приводят к заболеваниям органов брюшной полости.

Модное среди россиян интервальное голодание может существенно подорвать здоровье, заявила радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Жаровская. Диета подразумевает деление суток на две части, например, 16/8. При таком раскладе человек 16 часов голодает, а в течение восьми часов может употребить пищу.

Такой способ питания подходит лишь 20-30% населения, а также людям с высоким инсулином. Во всех остальных случаях интервальное голодание приводит к болезням, нехватке витаминов и микроэлементов, а также к перееданию.

"Очень редко человек сбрасывает вес на таком питании. Как правило, когда человек долго не ест, он переедает", - заявила Жаровская.

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