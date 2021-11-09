Порошенко пригрозил Лукашенко "адскими санкциями"

Нельзя допустить гуманитарную трагедию

Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил ввести против белорусского лидера Александра Лукашенко "адские санкции" за миграционный кризис на границе.

"Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных. Наименьшей международной карой стало бы введение адских санкций не только против Лукашенко", - написал политик в своем Telegram-канале.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС начался после решения Лукашенко ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции. На увеличение количества мигрантов, следующих через Белоруссию, пожаловались Польша, Литва и Латвия.

Накануне многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. К вечеру 8 ноября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе женщины и дети.

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