Врач рассказал о влиянии коронавируса на зрение

ВОЗ внесла поражение глаз в список самых распространенных симптомов COVID-19

Коронавирусная инфекция поражает не только легкие, как считалось в начале пандемии, но и другие органы. Всемирная организация здравоохранения внесла поражение глаз в список самых частых и распространенных симптомов COVID-19. О том, как коронавирус влияет на зрение, рассказал в эфире передачи "Доктор И..." врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Куренков.

— Когда пандемия только начиналась, была распространена рекомендация носить очки, потому что вирус мог попадать не только через слизистую носа или рта — для этого были придуманы маски — а еще нужно было закрывать глаза, потому что вирус мог попасть в организм и через слизистую глаз.

— Совершенно верно, что не только маски нужно для защиты от данной инфекции. Человек кашляет, но даже когда он не кашляет, все равно идет вирусный поток на человека, вирус садится на определенные рецепторы, которые ему сродни на этой поверхности. Они такие же, как и в носу. И, естественно, это вызывает конъюнктивит, уже вирусный.

— И вот этот конъюнктивит является симптомом COVID-19? Или изолированно поражается только глаз?

— Как известно, некоторые люди переносят COVID-19 бессимптомно. И иногда единственным симптомом бывает конъюнктивит, когда пациент приходит к врачу. И, как оказывается, после сдачи мазков и крови, это вирусная инфекция и проявление ковида. Конъюнктивит может быть единственным симптомом и может появиться как следствие течения этого заболевания.

— Каким образом лечат это состояние?

— Это состояние лечат медикаментами, в том числе под прикрытием антибиотиков, противовоспалительными препаратами, интерферонами и другими средствами, которые позволяют снизить воспаление и убрать данные симптомы.

— Вирусный конъюнктивит — это единственная проблема, которая может произойти с нашими глазами?

— Если спросить, какие ткани у пациента не поражаются вирусом, то таких тканей нет.

— Но, насколько я понимаю, самыми серьезными осложнениями являются сосудистые поражения вследствие коронавирусной инфекции.

— Конечно. Потому что если тромбоз сосудов в сетчатке, в этом случае зрение пропадает у человека. И его трудно восстановить, если не принято вовремя лечение.

— Достаточно часто, насколько мне известно, среди моих знакомых много таких случаев, когда пациенты уже вроде выздоровели, начали ходить на работу, но чувствуют, что с их зрением что-то не то. Они чувствуют размытость картинки, какие-то напряжения в глазах. Что это такое? Это действительно могут быть последствия этой инфекции?

— К сожалению, это, скорее всего, последствия этой инфекции, так как вирус нейротропный. Всем известен один очень яркий симптом пропадания обоняния и изменение вкусовых ощущений. Глазная поверхность снабжена у нас множеством желез. И, естественно, поражаются нервы, которые их активируют. В этом случае наступает снижение их функции, меньше секретируются слезные жидкости и возникает синдром "сухого глаза". И это не только просто сухой глаз, это мучительное состояние, которое не дает человеку спокойно жить, работать, существовать, ходить и так далее. Нужно обратиться к офтальмологу, который проверит ваши глаза, сделает диагностику. И если у вас обнаружатся те или иные симптомы и, не дай бог, какое-то заболевание, назначит адекватное лечение.

По материалам программы "Доктор И..." на канале "ТВ Центр".

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