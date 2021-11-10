Сахарный диабет: что нужно знать о болезни и как с ней жить

Рекомендациями поделилась врач-эндокринолог Дарья Ладыгина

Весь мир продолжает нести бремя сахарного диабета второго типа.Это наиболее распространённый тип диабета, на который приходится около 90% случаев заболеваемости. Что должен знать человек, которому поставлен этот диагноз, в эфире канала "ТВ Центр" рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина.

- Глюкометр должен стать постоянным спутником пациента с сахарным диабетом второго типа. Недостаточно определять сахар только по утрам, потому что утром он может быть повышен незначительно, а в течение дня будут совершенно другие значения. Каждый пациент с сахарным диабетом раз в три месяца должен сдавать анализ на гликированный гемоглобин, который показывает средний уровень сахара за три месяца. Но этот анализ только дополняет результаты самоконтроля.

Сахарный диабет, к сожалению, влияет на функцию почек. Поэтому любой пациент с сахарным диабетом второго типа с момента постановки диагноза, а при первом типе через пять лет после манифестации, должен ежегодно проверять функцию почек. Для этого необходимо сдать биохимический анализ крови, где оценивается уровень креатинина, который отражает фильтрационную функцию почек. И сдавать анализ разовой мочи на соотношение альбумин/креатинин.

-Если выявляются какие-то негативные результаты анализов, то что, меняется подход к лечению диабета или добавляются какие-то другие препараты?

- Действительно, доктор тогда даст дополнительные рекомендации по питанию, ограничению соли, будет рекомендовано ограничение препаратов, которые могут негативно повлиять на функцию почек, такие как нестероидные противовоспалительные препараты, которые многие пациенты бесконтрольно принимают.

- Особенность поражения глаз при сахарном диабете - это то, что пациенты ничего не ощущают. И я часто слышу такой вопрос: "А зачем мне к окулисту? У меня ничего не болит. Я недавно подобрала (или подобрал) очки". Но ощущать пациент будет что-то, только когда уже развились поздние осложнения. И порой необратимые в большинстве случаев, к сожалению. Поэтому крайне важно опять же ежегодно наблюдаться у окулиста. Для эндокринолога почему это крайне важно? Уровень целевых значений сахара также зависит от того, есть ли у пациента осложнения со стороны почек или глаз. Потому что, допустим, низкий сахар будет очень негативно влиять на состояние глаз.

- Диабетическая стопа - всем известное осложнение сахарного диабета. Что важно о нём знать? То, что пациент с сахарным диабетом при длительном течении должен ежедневно осматривать свои стопы, потому что со временем, к сожалению, происходит изменение чувствительности. И мы встречаем такие случаи, что пациент несколько недель ходит с острым предметом в стопе и не чувствует этого. Синдром диабетической стопы может проявляться наличием язвенных дефектов, при этом они могут быть невидны за натоптышами. Важно увлажнять стопы кремом, следить за состоянием ногтей.

При наличии каких-то потёртостей, мозолей обращаться к врачу и ни в коем случае самостоятельно их не удалять. Подбирается также ортопедическая обувь, которая позволяет разгрузить эту зону максимального давления и профилактировать дальнейший рецидив язвенного дефекта.

- Можно сказать, что сахарный диабет - это также и сердечно-сосудистые заболевания, потому что риски инфарктов, инсультов, всех неблагоприятных событий при диабете, к сожалению, повышены в разы. Что максимально пациент может сделать для того, чтобы отсрочить наступление этих осложнений? Помимо контроля сахара, крайне важно следить за уровнем холестерина. При этом в зависимости от наличия артериальной гипертензии, от каких-то неблагоприятных событий ранее доктор назначит целевой уровень холестерина, не просто чтобы он был в норме по референсу лаборатории, а именно конкретно для данного пациента. Помимо этого, очень важно достичь целевых значений артериального давления. При сахарном диабете для подавляющего большинства пациентов это 120-130 на 80-85 миллиметров ртутного столба. И крайне важно бросить курить, если у пациента есть эта вредная привычка.

- Технический прогресс сейчас сильно облегчает жизнь пациентов с сахарным диабетом?

- Безусловно, качество жизни значительно лучше, чем, допустим, десять лет назад. У нас есть такие средства контроля гликемии, которые требуют только однократного прокола, есть датчики-сенсоры, которые устанавливаются на две недели и позволяют минимизировать необходимость использования глюкометра, есть средства для многократного введения инсулина, которые так же снижают необходимость многократных инъекций, инсулиновые помпы, чаще мы их используем у пациентов с сахарным диабетом первого типа, они значительно улучшают качество жизни и позволяют в полной мере ощущать все её радости.

- А что касается фармакологического аспекта, вот эта отрасль как-то тоже стала больше помогать больным с сахарным диабетом?

- Я могу сказать, что эндокринологи последние пять-десять лет получают гораздо больше удовлетворения от лечения сахарного диабета второго типа. Почему? Потому что новые препараты позволяют не просто нормализовать сахар, но и помогают нашим пациентам снизить вес. А ожирение, как мы знаем, ведущая причина, неправильный образ жизни - ведущая причина развития сахарного диабета второго типа. Помимо этого, современные препараты снижают дополнительно риски инсультов, инфарктов и позволяют максимально отсрочить осложнения со стороны почек.

По материалам программы "Доктор И..." на канале "ТВ Центр".

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