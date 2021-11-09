Спасатели эвакуировали экипаж аварийного судна в Приморье

Машинное отделение контейнеровоза затоплено

Экипаж контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов Приморья, эвакуирован. Спасательная операция завершена, сообщили в пресс-службе МЧС России. Она проходила в сложных погодных условиях - при ветре с порывами до 15 м/с и высотой волн до 3 метров.

"Спасательная операция в Приморье успешно завершена. Все члены экипажа контейнеровоза Rise Shine эвакуированы сотрудниками МЧС России на борт вертолета Ми-8", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

В пресс-службе правительства Приморского края уточнили, что судно полностью сидит на мели. Машинное отделение контейнеровоза затоплено. Есть трещина по корпусу, однако топливные танки не повреждены. Все 14 членов экипажа доставлены на берег.

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