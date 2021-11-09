Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Марка Ильинского

У мальчика редкая патология позвоночника, из-за которой он не чувствует ног

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Марка Ильинского из Санкт-Петербурга. У мальчика редкая патология позвоночника, из-за которой он не чувствует ног. Каждый шаг - это тяжелейшее испытание. К тому же ребенок растёт, и нагрузка на суставы с каждым днем увеличивается. Помочь готовы врачи в Израиле, но если не сделать операцию как можно скорее, Марк может на всю жизнь остаться в инвалидном кресле. Лечение стоит более 2 миллионов рублей. Самостоятельно семья такую сумму собрать не может.

Операцию нужно провести как можно скорее, поэтому ваша помощь необходима Марку прямо сейчас. Сделать это просто: достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Многочасовые тренировки каждый день для него не спорт, а необходимость. У 13-летнего Марка тяжелая патология позвоночника - он не чувствует своих ног. "Движение жизнь" в буквальном смысле про этого парня.

"Можно и не чувствовать ноги, и ходить. Так нам сказал невролог. Главное - движение, движение - это мышцы. Надо просто напрягать мозги и думать о том, что ты сейчас поднимешь ногу", - говорит мама Марка Елена Ильинская.

Диагноз у Марка редкий - Spina bifida. Его позвонки не скрывают полностью спинной мозг, и он выступает в виде грыжи. Это мешает нормальному протоку спинномозговой жидкости и нарушает естественные связи мозга с органами. Движения, которые здоровый человек делает, не задумываясь, для Марка - тяжелейший труд. Самый частый исход при такой болезни — это пожизненное инвалидное кресло. Семья Марка не теряет надежду и много лет упорно противостоит болезни. Пока все получается, парень ходит самостоятельно.

"Если он неделю не позанимался, это значит, мы вернулись на полтора года назад. Значит, на следующей неделе он не просто вот с этими…. он просто не сможет встать", - говорит отец Марка Александр Ильинский.

Но в этом возрасте мальчики вытягиваются, масса тела растет. Из-за патологии позвоночника вес, а значит, и нагрузка на суставы ног распределяется неправильно. Кости искривлены до предела, пластиковые ортезы такой формы уже не сделать даже на заказ, приходится подрезать старые и вдобавок туго перебинтовывать. Каждый шаг — мучительная боль. Марку необходима срочная операция по выпрямлению суставов, иначе совсем скоро он не сможет даже подняться на ноги. Все многолетние усилия и надежды окажутся напрасными.

"Сделаем ровные ножки, у него будет возможность опоры: ребенок встал вертикально, появляются не только силы. Смысл всей операции, чтобы были перспективы для жизни", - говорит Александр Ильинский.

Отечественная ортопедия предлагает эффективный способ, но он займёт годы. Отдельная операция на каждом суставе, каждый раз три месяца гипсования: чтобы кости срастались правильно. Но ведь основная патология Марка - неврология. Три месяца в гипсе - это приговор.

"За эти три месяца ребёнок слабеет в плане мышц, и он не может уже вернуть эти умения, которые он до этого нарабатывал годами", - говорит мама Марка Елена Ильинская.

За редкий случай готовы взяться специалисты израильской клиники, за одну операцию исправить сразу все суставы. Но манипуляция сложнейшая, стоит дорого: 2172198 рублей. Неподъемная сумма для семьи, где все средства и так уходят на борьбу с болезнью. Родители Марка обращаются ко всем неравнодушным:

"Это единственная надежда, собрать на операцию такую большую сумму. Мы не в состоянии собрать её своей семьей. Очень надеемся на добрых людей, которые смогут отозваться", - говорит Елена Ильинская.

Елена и Александр воспитывают сына настоящим мужчиной. Учат не жалеть себя, а бороться. Марк хорошо учится, много читает, у него есть свои обязанности по дому — мыть посуду. Слова "костыли", "инвалид", в семье под запретом. Это означает капитуляцию перед болезнью. Сейчас для Марка очень важный момент в жизни. Парню необходима поддержка и наша помощь, чтобы сделать самый важный шаг: окончательно поверить в себя. Понять, что любая борьба - не напрасна.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

Операцию нужно провести как можно скорее, поэтому ваша помощь необходима Марку прямо сейчас. Сделать это просто: достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Марка Ильинского, программа 1299

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