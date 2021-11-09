Госдума сегодня рассмотрит ряд важных законопроектов

Речь идет об отмене техосмотра и законе о публичной власти

Важный раунд парламентских дискуссий. В Госдуме сегодня рассмотрят целый ряд проектов, которые отразятся на жизни многих россиян. Большое внимание - к социальной повестке. А ещё депутаты продолжат работу над практической реализацией поправок в Конституцию.

Повестка сегодня насыщенная. Депутатам предстоит рассмотреть почти два десятка законопроектов. В частности, изменений стоит ждать автомобилистам. Речь об отмене обязательного техосмотра.

В Думе два альтернативных законопроекта. Первый внесла "Единая Россия". Его также поддержало правительство. Проходить техническую проверку предлагается только лишь при смене владельца автомобиля старше 4 лет, а также когда в конструкцию транспортного средства вносятся изменения.

Второй законопроект, внесла его фракция "Справедливая Россия – За правду", в целом похож на первый. Сегодня лишь первое чтение, так что изменения будут.

Продолжается работа и по законодательному закреплению конституционных поправок. Важный законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Как это работает: житель какого-нибудь небольшого города жалуется мэру на работу местной больницы или состояние дороги. Чиновник ему отвечает – это не моя компетенция. И юридически при этом прав. Потому, что представляет не государственную власть, а местное самоуправление. Так вот, чтобы этой коллизии избежать, законодательно закрепляется термин власть публичная. Это целостная система и совсем другой уровень ответственности. Еще одна важная деталь – руководители всех регионов будут называться главами, губернаторами или как в Москве – мэром. Президент в России останется только один.

Рассмотрят сегодня целый блок социальных законопроектов: об уточнении условий выплаты пособий по безработице детям-сиротам. Дополнительных гарантиях работникам, имеющим несовершеннолетних детей и о господдержке учащихся интернатов при вузах. В Госдуме поясняют – средства в проекте бюджета на это заложены, но и дополнительные финансовые вливания в экономику не помешают. Речь о так называемых "золотых паспортах". Этот законопроект также на рассмотрении в нижней палате парламента.

Иностранные инвесторы смогут в упрощённом порядке получить вид на жительство в нашей стране. По прогнозам Минфина таких бизнесменов, ежегодно может быть до 600, а общая сумма инвестиций до 2030 года составит не менее 200 миллиардов рублей.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram