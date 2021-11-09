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Умер сыгравший в "Дюне" американский актер

11:15
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Причина смерти не сообщается

Американский актер Дин Стокуэлл скончался на 86-м году жизни.
Фильм "Дюна" собрал в России более 1,1 млрд рублей

Причина смерти не сообщается. Стокуэлл умер во сне в собственном доме, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

О дате и месте прощания со звездой информации пока нет.   

Дин Стокуэлл - номинант премии "Оскар", призер "Золотого глобуса" и Каннского кинофестиваля.

Актер олучил известность благодаря роли Эла Калавичи в сериале "Квантовый скачок", а также фильмам "Синий бархат", "Дюна" (1984) и "Замужем за мафией".

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