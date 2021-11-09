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В Минздраве предупредили о способности "дельты" ускользать от антител

11:26
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Данный штамм коронавируса значительно отличается от базового

Штамм коронавирусной инфекции "дельта" способен ускользать от нейтрализующего действия антител. Об этом во вторник, 9 ноября, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России профессор Владимир Чуланов.
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Эксперт подчеркнул, что штамм "дельта" по своим свойствам существенно отличается от базового штамма, с которого начиналась пандемия COVID-19.

В частности, указал Чуланов, "дельта" способна быстрее передаваться от человека к человеку и ускользать от нейтрализующего действия антител, которые образуются после ранее перенесенного заболевания и вакцинации.

Кроме того, штамм "дельта" он обладает большей патогенностью, то есть способен вызывать более тяжелые случаи заболевания с большей вероятностью неблагоприятного исхода, цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что полную защиту от штамма "дельта" коронавирусной инфекции обеспечивают антитела в количестве 300 международных единиц. При этом идеальным считается уровень в 500 единиц.

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