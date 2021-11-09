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Цена газа в Европе снизилась на 4 с лишним процента

11:28
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Повлияли сообщения о возобновлении прокачки по трубопроводу Ямал - Европа

Стоимость декабрьского фьючерса на газ в Европе опустилась ниже 900 долларов за 1 тысячу кубометров. Цена на голубое топливо на хабе TTF в Нидерландах падала до 899,6 доллара - или 75 евро за МВт ч.
"Газпром" увеличил транзит в ЕС через Украину

На цены в Европе повлияли сообщения о возобновлении прокачки газа в Германию по трубопроводу Ямал-Европа. Прямые поставки возобновились вечером 8 ноября, а к утру 9 ноября они выросли уже более чем в 2 раза, передает ТАСС.

Сыграли роль и планы роста транзита через Украину в Словакию. По данным биржи ICE, заявки на транзитные поставки 9 ноября выросли почти до 83 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

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