Погибшего в Петербурге бойца СОБР наградят за мужество

Возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа

Сотрудника СОБР Росгвардии, погибшего при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников, наградят за мужество посмертно. Об этом во вторник, 9 ноября, рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Командование Северо-Западного округа Росгвардии подтвердило гибель подполковника полиции Евгения Захарова. Рассматривается вопрос о представлении погибшего к награде за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи.

У Захарова остались жена и трое детей. В Росгвардии пообещали оказать семье погибшего сотрудника поддержку.

Как уточнили в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу, 9 ноября около одного из домов по Пулковскому шоссе полиция при силовой поддержке Росгвардии задерживала группу лиц, причастных к мошенничеству. Пытавшийся скрыться на авто Fiat Ducato подозреваемый специально сбил сотрудника СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который в итоге скончался на месте происшествия.

По факту гибели бойца СОБР возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Подозреваемый 38-летний мужчина задержан на кольцевой автомобильной дороге, решается вопрос об его аресте и предъявлении ему обвинения, сообщает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram