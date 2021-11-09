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Погибшего в Петербурге бойца СОБР наградят за мужество

11:51
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа

Сотрудника СОБР Росгвардии, погибшего при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников, наградят за мужество посмертно. Об этом во вторник, 9 ноября, рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.
Сотрудник СОБРа погиб при задержании преступников в Петербурге

Командование Северо-Западного округа Росгвардии подтвердило гибель подполковника полиции Евгения Захарова. Рассматривается вопрос о представлении погибшего к награде за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи.

У Захарова остались жена и трое детей. В Росгвардии пообещали оказать семье погибшего сотрудника поддержку.

Как уточнили в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу, 9 ноября около одного из домов по Пулковскому шоссе полиция при силовой поддержке Росгвардии задерживала группу лиц, причастных к мошенничеству. Пытавшийся скрыться на авто Fiat Ducato подозреваемый специально сбил сотрудника СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который в итоге скончался на месте происшествия.

По факту гибели бойца СОБР возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Подозреваемый 38-летний мужчина задержан на кольцевой автомобильной дороге, решается вопрос об его аресте и предъявлении ему обвинения, сообщает РИА Новости.

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