Последователи напавшего на керченский колледж получили реальные сроки

Подростки испытывали взрывные устройства на животных

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор двум подросткам, которые готовили новые теракты в образовательных учреждениях Керчи.

Молодые люди 2003 и 2004 годов рождения признаны виновными в подготовке терактов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю. Подсудимым назначены наказания по семь лет лишения свободы в воспитательной колонии и по четыре года в колонии общего режима.

"В феврале 2020 года <…> пресечена подготовка террористических актов двумя жителями города Керчи, 2003 и 2004 годов рождения, являющимися сторонниками экстремистской идеологии, последователями Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года", - говорится ведомства.

По данным ФСБ, молодые люди разработали планы вооруженных нападений на учебные заведения, администрировали группы смерти в социальных сетях и испытывали взрывные устройства на животных.

17 октября 2018 года студент Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в здании политехнического колледжа в Керчи. После этого он покончил с собой. Жертвами атаки стали 20 человек. Еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести.

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