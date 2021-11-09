Более 40 млн россиян сделали прививки от гриппа

Вакцинацию прошло 29% населения страны

По состоянию на 5 ноября в Российской Федерации привито от гриппа более 40 млн человек, что составляет 29 % от численности населения страны.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, в России продолжается иммунизационная кампания. Вакцинация от гриппа проводится во всех регионах страны.

На 44-й неделе 2021 года, с 1 по 7 ноября, на территории Российской Федерации заболеваемость гриппом и ОРВИ регистрировалась на уровнях ниже предыдущей семидневки. Заболеваемость гриппом и ОРВИ, обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. При этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов.

Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 37 субъектах Российской Федерации.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, сообщается на официальном сайте ведомства.

Бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко ранее призвал пройти вакцинацию, поскольку именно прививки способны защитить от болезней.

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