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Захарова посоветовала Порошенко молиться в ожидании ада

12:16
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Дипломат ответила на заявление экс-президента Украины о мигрантах

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко следовало бы молчать и молиться, раз он вспомнил про ад. Это во время его руководства Незалежной из страны бежали сотни тысяч граждан, напомнила Мария захарова. Официальный представитель МИД России прокомментировала предложение политика ввести "адские санкции" против белорусского лидера Александра Лукашенко за ситуацию с мигрантами на границе.
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"Это смеет говорить деятель, под чьим "президентством" Украину были вынуждены покинуть миллионы ее граждан? Порошенко забыл добавить, что Россия безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев, предоставив кому гражданство, кому временное убежище, кому материальную и медицинскую помощь. Молчал бы лучше и молился, раз про ад вспомнил", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Порошенко ранее также отметился в Telegram. Экс-президент предложил ввести жесткие ограничения против Лукашенко за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Он выразил поддержку Польше и Литве, которые "противостоят… инспирированному Лукашенко миграционному нашествию".

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