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Украинские военные захватили поселок в серой зоне

12:31
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Среди его жителей есть граждане России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили поселок Старомарьевка, которое находится в "серой зоне" Донбасса.
В МИД России дали неутешительный прогноз по ситуации в Донбассе

Подконтрольные Киеву военные вырыли в поселении траншеи, возвели новые фортификационные сооружения и вывесили свои флаги, сообщили РИА Новости в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Такую деятельность необходимо прекратить, что это очень серьезное нарушение", - отметила глава ведомства Наталья Никонорова.

Поселок Старомарьевка был демилитаризован и не находился ни под контролем ВСУ, ни под контролем Народной милиции ДНР.

Ранее власти ДНР заявили, что более 30 жителей Старомарьевки являются гражданами России.

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