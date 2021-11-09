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В Донбассе обвинили Киев в провокации возобновления боевых действий

12:40
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Власти Украины хотят объявить себя жертвой агрессии, заявили в ДНР

Украинские власти пытаются спровоцировать возобновление полномасштабных боевых действий с самопровозглашенной Донецкой народной республикой. Об этом во вторник, 9 ноября, заявила полпред ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.
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По словам Никоноровой, Киев своими действиями провоцирует самопровозглашенные республики Донбасса, чтобы "затем объявить себя жертвой агрессии, заявить, что республики нарушили минские соглашения, что минских соглашений теперь нет".

Глава МИД ДНР отметила, что украинским властям выгодно объявить о выходе Донбасса из минских соглашений, чтобы указать, что их "нужно переписать, изменить, дополнить, модернизировать".

В качестве примеров провокаций Никонорова назвала захват Старомарьевки в Донбассе, заявления Киева о применении беспилотиков Bayraktar для атаки по позициям Народной милиции, продолжающие обстрелы, сообщает РИА Новости.

8 ноября из самопровозглашенных республик Донбасса поступили сообщения о многочисленных обстрелах со стороны украинских силовиков. По предварительным данным, ВСУ совершили атаку с помощью беспилотника, что является грубым нарушением минских соглашений.

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