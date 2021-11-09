Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ

Капитан "Вашингтона" забросил свою 741-ю шайбу в регулярных чемпионатах лиги

Александр Овечкин поднялся на четвертое место в списке лучших снайперов регулярных сезонов в истории Национальной хоккейной лиги. Сравняться по голам с Бреттом Халлом капитану "Вашингтон кэпиталз" позволила шайба, заброшенная минувшей ночью в матче с "Баффало сэйбрз". Гол стал 741-м в карьере россиянина в НХЛ.

Форвард "Вашингтона" не уходил со льда без гола в течение четырех игр с 23 по 29 октября. В матче с "Баффало" Овечкин мог открыть счет уже на третьей минуте: после броска от синей линии он подправил шайбу, но та залетела в ворота от Тома Уилсона. Тот после матча пошутил: если бы не его рука, капитан "столичных" опередил бы Халла.

И все же Овечкин забил: уже в первом периоде, при счете 2:1, после броска Дмитрия Орлова форвард подправил шайбу. На счету Овечкина и две голевые передачи, "Вашингтон" в итоге выиграл со счетом 5:3. Следующей целью россиянина стал результат Яромира Ягра – в списке снайперов он занимает третью позицию, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram