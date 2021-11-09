ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ

12:36
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Капитан "Вашингтона" забросил свою 741-ю шайбу в регулярных чемпионатах лиги

Александр Овечкин поднялся на четвертое место в списке лучших снайперов регулярных сезонов в истории Национальной хоккейной лиги. Сравняться по голам с Бреттом Халлом капитану "Вашингтон кэпиталз" позволила шайба, заброшенная минувшей ночью в матче с "Баффало сэйбрз". Гол стал 741-м в карьере россиянина в НХЛ.
Овечкина заявили в первой тройке игроков Олимпийской сборной России

Форвард "Вашингтона" не уходил со льда без гола в течение четырех игр с 23 по 29 октября. В матче с "Баффало" Овечкин мог открыть счет уже на третьей минуте: после броска от синей линии он подправил шайбу, но та залетела в ворота от Тома Уилсона. Тот после матча пошутил: если бы не его рука, капитан "столичных" опередил бы Халла.

И все же Овечкин забил: уже в первом периоде, при счете 2:1, после броска Дмитрия Орлова форвард подправил шайбу. На счету Овечкина и две голевые передачи, "Вашингтон" в итоге выиграл со счетом 5:3. Следующей целью россиянина стал результат Яромира Ягра – в списке снайперов он занимает третью позицию, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Игрок сборной России Александр Овечкин
Игрок сборной России Александр Овечкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.