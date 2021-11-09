Глава Мосгоризбиркома Ермолов покинул свой пост

Он останется в составе МГИК

Глава Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Юрий Ермолов ушел в отставку.

Он покинул пост по собственному желанию, сообщила ТАСС глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Но мы его не отпускаем совсем, он останется членом комиссии, чему мы несказанно рады, будет делиться своим бесценным опытом", - сообщила она.

ЦИК намерен рекомендовать на место Ермолова Ольгу Кириллову и Дмитрия Реута с правом решающего голоса.

Ермолов возглавлял Мосгоризбирком с марта 2020 года. Его кандидатура была одобрена единогласно членами МГИК.

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