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Минтруд изменит порядок назначения пенсий по потере кормильца

13:01
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Выплаты будут назначаться в беззаявительном порядке

С 2023 года пенсии по потере кормильца будут назначаться по новому порядку — в беззаявительной форме. Об этом во вторник, 9 ноября, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты России.
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В ведомстве разработали и опубликовали законопроект, изменяющий порядок назначения страховых пенсий по случаю потери кормильца и социальных пенсий по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет.

Согласно документу, с 1 января 2023 года такие выплаты будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений Пенсионного фонда и единого госреестра ЗАГС. Подавать заявление для назначения таких пенсий не потребуется.

Действующий порядок требует заявления в территориальный орган ПФР от представителей ребенка в случае смерти родителя или признания его пропавшим без вести, сообщает ТАСС.

Ранее в Госдуме предупредили, что у студентов иностранных образовательных учреждений, получающие выплаты из Пенсионного фонда России в связи с потерей кормильца, могут возникнуть затруднения. Это связано с формой справки, которую следует предоставлять для получения выплат.

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