Кремль обеспокоен ситуацией на польско-белорусской границе

Самое главное - жизнь и здоровье людей

В Кремле прокомментировали миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии.

Ситуация сложилась напряженная и тяжелая, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Москва внимательно следит за развитием событий.

"В данной ситуации самое главное, все-таки, жизнь и здоровье тех людей, большого количества людей, которые скопились у границы - они требуют пропуск через границу, пытаются проникнуть через границу, они требуют убежища в Польше", - отметил спикер Кремля.

Россия надеется, что ситуация на границе Белоруссии и Польши не приведет к угрозам для наших граждан. Минск и Москва находятся в постоянном контакте, в том числе по линии спецслужб.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС начался после решения Лукашенко ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции. На увеличение количества мигрантов, следующих через Белоруссию, пожаловались Польша, Литва и Латвия.

Накануне многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. К вечеру 8 ноября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе женщины и дети. Попытки пересечь границу встречают сопротивление со стороны Польши.

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