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В Кремле объяснили перебои с доставкой продуктов на Дальний Восток

13:21
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Президент держит данный вопрос на контроле

В Кремле осведомлены о перебоях с доставкой продуктов на Дальнем Востоке. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Как отметил представитель Кремля, имеются определенные логистические проблемы, вызванные развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом. Песков уточнил, что "это постковидные проявления в мировой экономике".

Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что дальневосточные порты перегружены, а инфраструктура плохо справляется с кратно возросшим грузопотоком, прежде всего это касается импорта.

Меры по стабилизации ситуации принимаются по линии правительства. Песков подчеркнул, что президент держит данный вопрос на контроле, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что на динамику цен влияют не только субъективные факторы, с которыми активно работает правительство, но и объективные. Речь идет об инфляционных процессах, "которые нужно просто принимать как данность".

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