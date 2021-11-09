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Лавров обвинил Запад в кризисе на польско-белорусской границе

13:41
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Глава МИД России потребовал решить вопрос в соответствии с международным правом

В ситуации с миграционным кризисом на границе Польши и Белоруссии следует не забывать, "откуда ноги растут". Об этом во вторник, 9 ноября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Дипломат напомнил о политике, которую западные страны, включая страны НАТО и Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и севера Африки. Лавров подчеркнул, что эта политика реализовывалась в попытках "навязать им лучшую жизнь, по западным образцам".

Глава МИД призвал "не забывать о том, откуда все это началось, и по чьей вине все это происходит сейчас".

Стабилизация ситуации на польско-белорусской границе должна осуществляться в полном уважении принципов международного гуманитарного права, цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за развитием событий. Он подчеркнул, что в данной ситуации самое главное — жизнь и здоровье тех людей, большого количества людей, которые скопились у границы.

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