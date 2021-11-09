В Кремле высказались о введении QR-кодов на транспорте

Решение за оперштабом

Усиление антиковидных ограничений на федеральном уровне в Кремле не обсуждается. Это касается и предложений о введении QR-кодов на авиационном и железнодорожном видах транспорта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В администрации не ведется никаких обсуждений, вся эта поливариантность находится исключительно в прерогативе правительственного штаба. Соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами", - приводит ТАСС ответ представителя Кремля журналистам.

Практически во всех российских регионах посетителям госучреждений, общепита и культурных объектов требуется предъявлять QR-коды - как подтверждение вакцинации от коронавируса. Ранее некоторые эксперты выступали с предложением ввести это правило и для пассажиров.

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