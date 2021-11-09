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Сторонники Саакашвили вышли на акцию протеста у здания Минюста Грузии

14:48
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Собравшиеся обещают сделать акцию бессрочной

В Тбилиси проходит массовая акция протеста. Она началась ещё ночью. Несколько тысяч сторонников Михаила Саакашвили окружили здание Министерства юстиции. Там усилены наряды полиции, выставлены специальные заграждения. Собравшиеся заявляют, что акции будут бессрочными и требуют  перевести экс-президента из тюремной клиники в гражданскую.

Саакашвили продолжает голодовку, которую он начал сорок дней назад, после того как был задержан при незаконном пересечении границы. В грузинском Минюсте сообщили, что перевод заключённого под медицинский надзор вызван заботой о здоровье.

Ведомство распространило кадры, где Саакашвили собирает вещи в камере. Однако, сам он заявил, что его обманом заставили перебраться в тюремный стационар.

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