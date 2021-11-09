В Москве обсудили способы борьбы с "серыми" БАДами

К качеству БАДов часто возникают вопросы

Противодействие серому обороту биологически активных и пищевых добавок обсуждают сегодня в Москве в Бюро расследований Общероссийского народного фронта.

В повестке широкий спектр вопросов. Например, как обеспечить покупателей достоверной информацией о товаре и обезопасить их от некачественной продукции. В ОНФ представили предложения, реализация которых помогла бы регулировать продажу БАДов, а потребителям разграничить их и другие препараты.

"Нет никаких данных, что те БАДЫ, которые люди принимают сейчас, имеют достаточный уровень качества. А для 70 процентов пациентов, кстати говоря, очень важно, чтобы эти БАДы были зарегистрированы в России, и прошли хоть какие-то исследования", - говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов, эксперт Центрального Штаба Общероссийского Народного Фронта Ян Власов.

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