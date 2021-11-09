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В Мытищах ликвидировали последствия коммунальной аварии

15:02
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Без воды были 11 домов

Накануне поздно вечером на Новомытищинском проспекте прорвало трубу. Вода хлынула в подвалы и затопила ближайшие дворы. От водоснабжения и электричества отключили 11 домов.

Кадрами с собственной улицы, близко напоминающими итальянскую Венецию, жители одного из кварталов  в Мытищах делились, пока коммунальщики отыскивали в недрах асфальта истоки катастрофы. Из-за прорыва магистральной трубы во дворе одного из домов образовалась огромная воронка. Хлынувшая из нее холодная вода поднялась над уровнем асфальта почти на метр.

В результате, в 11 домах воду перекрыли  и  жителям пришлось получать ее на улице из цистерн. Дом, оказавшийся в эпицентре коммунального потопа, на всю ночь отключили и от электричества.

"Ночь выдалась сложной, поскольку авария была серьёзной. Связано это было с большим насыщением грунтов, пришлось много удалять воды. Но специалисты "Водоканала" справились и аварию устранили", - говорит главный инженер Антон Агеев.

Сейчас яму, образовавшуюся на месте аварии, сотрудники коммунальных служб засыпают песком. Затем тут будут укладывать дорожное покрытие и приводить территорию в порядок. Как нам сообщили, водоснабжение  уже восстановили во всех домах. Причины, которые провели к происшествию, специалистам еще предстоит выяснить.

Свою проверку проведут и в местной прокуратуре. Там также дадут оценку соблюдению федерального законодательства ответственными должностными лицами.

Татьяна Сидорова, Александр Козликин, Игорь Константинов, Мария Никонова, Елена Шмелева, Ксения Игнатова. "ТВ Центр".

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Прорыв трубы в Мытищах
Прорыв трубы в Мытищах
Прорыв трубы в Мытищах
Прорыв трубы в Мытищах
Прорыв трубы в Мытищах
Прорыв трубы в Мытищах
Прорыв трубы в Мытищах
Прорыв трубы в Мытищах
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