"Снег на траве": в Москве открылась выставка о творчестве Юрия Норштейна

Выставка будет открыта до 9 января

Сегодня в Москве в Еврейском музее открылась выставка-путешествие по Вселенной, созданной Юрием Норштейном. Здесь можно увидеть известные работы художника и режиссера, его эскизы и наброски, узнать, как создавались шедевры. А еще можно запросто зайти к Мастеру на чай.

В мире этих художников пьют чай с малиновым вареньем и считают звезды. На ветру трепещет сценарий "Сказки сказок", а под звуки предвоенного танго танцуют пары. А еще в тумане бродит знаменитый Ежик, а Журавль и Цапля по-прежнему вздорные и одинокие.

Обаятельные, нежные, наивные и исключительно добрые персонажи проводят по лабиринту выставочного пространства, в котором творчество Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой переплетается с личными историями.

В зале Еврейского музея и центра толерантности появился тот самый двор в Марьиной Роще, в котором вырос Юрий Норштейн. И который так талантливо нарисовала в его жена.

"Я выходил по коридору, по которому Волчок выходил в свет - вот этот коридор в моей памяти, в моей жизни. Она для меня все. Если бы не было Марьиной Рощи, я бы был другой совсем человек", - говорит сам Норштейн.

Старый забор появился специально для выставки - над его оформлением тоже работал семейный тандем мультипликаторов. Юрий Норштейн сделал наброски героев, а Франческа Ярбусова прорисовала детали. Мальчик перелезает через забор и присоединяется к детям, которые хоронят птицу - это эпизод, который не вошел в "Сказку сказок"

"Здесь реальные люди, как например, папа Юрия Борисовича, стоящий на пороге коммунальной квартиры, или дети Юрия Борисовича - сын Боря, дочка Катя, они разговаривают по спичечному телефону, они соединяются с персонажами фильмов. Стихи были написаны самолично Юрием Борисовичем на заборе - уникальный экспонат абсолютно", - рассказывает куратор выставки "Снег на траве" Мария Гадас.

А еще выставка открывает "закулисье" мультипликации. То, что обычно остается за кадром - тяжелейшая работа, в которой рождались любимые герои. Наброски, раскадровки, эскизы и макеты. Для съемки мультфильмов Норштейн использовал сложные технические приемы и материалы, чтобы добиться задуманного эффекта.

"Мера анимации одна - уровень искусства, а делаешь ли ты это окурком, а делаешь это на песке, рукой или в компьютере - это твое индивидуальное дело. Я компьютерами не пользуюсь, для меня это - мертвый производитель. У него нет сердца, сердце должно быть у автора", - говорит Норштейн.

Продолжается кропотливая многолетняя работа над фильмом "Шинель" - на многочисленных набросках - Акакий Акакиевич, каким его увидели мультипликаторы - морщинистый и трепетный. С большой тщательностью художники добиваются каждой нужной линии и изгиба.

"Какой путь проходишь тяжелейший, чтобы подойти только к одному жесту. А для меня в мультипликации жест - это все", - говорит Норштейн.

Атмосферная и уютная выставка будет открыта два месяца, до 9 января. В музее напоминают - вход только по QR-кодам.

Наталья Тарасова, Дмитрий Шаракин, Сергей Мещеряков, "ТВ Центр".

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