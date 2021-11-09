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Минобороны: США готовят театр военных действий в Черном море

14:01
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Вашингтон изучает обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе

Соединенные Штаты создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. Действия Вашингтона – дестабилизирующий фактор в Черноморском регионе, их цель - военное освоение территории Украины, заявили в Минобороны России.
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Черноморский флот России контролирует действия кораблей ВМС США в акватории Черного моря. Здесь  30 октября находится эсминец с управляемыми ракетами "Porter", а 4 ноября прибыл штабной корабль "Mount Whitney". Также в Черном море находится танкер "John Lenthall" ВМС США. 6 ноября над черноморской акваторией летали два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США.

В военном ведомстве отметили, что в запланированных Пентагоном учениях США намерены задействовать тактическую, патрульную и стратегическую авиацию. В маневрах также примут участие контингенты вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины. Военные специалисты приходят к выводу, что налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения в Донбассе. Российские Вооруженные Силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку, говорится в заявлении Минобороны.

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